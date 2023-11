Bruxelas autoriza utilização de glifosato na UE por mais 10 anos

O glifosato é um herbicida de amplo espetro usado para matar ervas daninhas, especialmente as folhosas perenes e gramíneas.



A Agência Europeia dos Produtos Químicos afirmou, numa avaliação em julho passado, que não tinha encontrado áreas críticas de preocupação para a renovação da utilização deste produto para além do dia 15 de dezembro, quando expirava o prazo de autorização.



Pela segunda vez, os países da União falharam um entendimento e não foi possível alcançar uma maioria qualificada a favor ou contra o plano apresentado e, neste caso, o executivo da União Europeia avança com a sua própria proposta.



Desta forma, foi autorizado o uso do glifosato por mais 10 anos mas sujeito a determinadas condições e novas restrições como a proibição da utilização pré-colheita como dessecante e a necessidade de determinadas medidas para proteger os organismos não visados.



No entanto, a Comissão Europeia recorda que os Estados-Membros são responsáveis pelas autorizações nacionais dos produtos fitofarmacêuticos que contêm glifosato.



Cada país continuará, por isso, a ter a possibilidade de restringir a sua utilização a nível nacional e regional, se o considerar necessário.



Embora a Organização Mundial de Saúde tenha alertado, em 2015, para os riscos cancerígenos do glifosato, a Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos e a Agência Europeia dos Produtos Químicos afirmaram ter provas científicas para classificar o herbicida como não cancerígeno.