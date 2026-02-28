Última Hora
Estados Unidos e Israel bombardeiam Irão num "ataque preventivo"

Bruxelas coloca foco no Irão sem apoiar diretamente ataques dos EUA

Bruxelas coloca foco no Irão sem apoiar diretamente ataques dos EUA

Bruxelas evita legitimar os bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel, mas está longe da neutralidade.

RTP /
VER MAIS
Prefere colocar o foco no regime iraniano e critica os contra-ataques contra bases americanas em vários países do Golfo.

Kaja Kallas, a Alta Representante da União Europeia para os assuntos externos, convocou para domingo uma video conferência com os ministros dos Negócios estrangeiros da UE.

Ursula von der Leyen vai reunir o Colégio de Comissários numa convocatória extraordinária, segunda-feira, para preparar uma posição política comum.
PUB
PUB