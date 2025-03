Bruxelas debate apoio à Síria após Bashar al-Assad

As autoridades provisórias da Síria, lideradas por Ahmed al-Chareh, foram convidadas, pela primeira vez, para participar no encontro, em que estarão igualmente presentes representantes das Nações Unidas, dos Estados vizinhos da Síria e de outros parceiros regionais.



O encontro, que decorre anualmente, visa “reunir o apoio internacional para uma transição inclusiva e de propriedade síria, desde a assistência à recuperação socioeconómica”.



O subsecretário-geral da ONU e diretor executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOP), o português Jorge Moreira da Silva, participa no evento.