Bruxelas desencadeia sanções sem precedentes à Polónia

RTP20 Dez, 2017, 13:00 / atualizado em 20 Dez, 2017, 13:18 | Mundo

O ministério polaco dos Negócios Estrangeiros afirma que a Polónia está pronta a defender a sua posição nas mais altas instâncias do Tribunal Europeu e diz ainda que considera a decisão política mas que o país está pronto para o diálogo.



O partido Lei e Justiça, no poder na Polónia, já reagiu através da sua porta-voz.



"Esta decisão não tem qualquer mérito, é na nossa opinião somente uma decisão política", disse Beata Mazurek, citada pela agência polaca de notícias, PAP.



O artigo 7 do Tratado de Lisboa, que rege a UE, pode suspender os direitos de voto dentro da União Europeia ao país visado, neste caso a Polónia. É a primeira vez que é invocado.



O processo foi desencadeado esta quarta-feira pela Comissão Europeia depois de meses de aviso contra reformas judiciais que Bruxelas e a oposição polaca consideram controversas e o Governo necessárias.



O executivo europeu fez o anúncio depois da sua reunião quinzenal em Bruxelas, dizendo que não podia fazer mais além de invocar o "artigo 7" do tratado da UE, qualificado de "arma nuclear" entre as várias sanções possíveis no seio do bloco.



"É com o coração pesado que ativamos" este artigo, declarou aos jornalistas o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans. "Mas os factos não nos permitem outra escolha, não temos outra opção", acrescentou.



A invocação do artigo 7 "permite constatar a existência de um risco claro de violação grave" do estado de direito num país membro da União Europeia e é a primeira fase de um processo complexo e nunca utilizado, que necessita do aval de uma maioria qualificada de 22 países da UE.



Poderá desembocar na suspensão dos direitos de voto no seio do Conselho da União, a instância que agrupa os 28 estados membros.



A eventualidade de sanções, como a retirada dos direitos de voto, só poderá surgir numa segunda fase, que para ser iniciada necessita do voto unânime dos países europeus, com excepção do visado.