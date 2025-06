Bruxelas e Roma apostadas em mobilizar investimentos ao longo do Corredor do Lobito

"Esforços coletivos, incluindo a assinatura de um memorando de entendimento por Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo (RDCongo), União Europeia (UE), Estados Unidos, Itália e Banco Africano de Desenvolvimento e a Corporação Financeira Africana, asseguram que o Corredor está posicionado como um vetor de desenvolvimento sustentável de elevado impacto", lê-se numa declaração conjunta divulgada no final da cimeira pela Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, e pelo gabinete da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Já depois de, na sua intervenção na cimeira, Von der Leyen ter apontado o Corredor do Lobito como o "melhor exemplo" prático das vantagens que podem resultar do reforço da cooperação e parceria entre Europa e África, este projeto de estrutura ferroviária de 1.300 quilómetros que ligará Angola e a Zâmbia através da RDCongo, criando um centro logístico regional para o transporte de minerais e produtos agrícolas, foi também destacado quer na declaração conjunta de Bruxelas e Roma, quer nas declarações finais dos líderes à imprensa.

"O Corredor do Lobito é reconhecido como um projeto regional transformador. Além de um projeto de desenvolvimento ferroviário, é também um corredor económico mais amplo que ligará as regiões da África Austral ricas em recursos naturais e sem litoral aos mercados globais, incluindo a Europa", lê-se na declaração conjunta.

Os líderes presentes na cimeira de Roma "reafirmaram a sua intenção de acelerar os investimentos em setores interligados, incluindo as infraestruturas de transporte, os sistemas energéticos, as cadeias de valor agrícolas e a facilitação do comércio".

Congratulando-se com o que dizem ser "o crescente alinhamento entre o Global Gateway e o Plano Mattei" -- as estratégias para cooperação com África promovidas, respetivamente, pela UE e por Itália -, Von der Leyen e Meloni salientaram a importância de "uma coordenação reforçada com as instituições financeiras internacionais".

Por outro lado, "os líderes reconheceram o papel fundamental do setor privado na concretização da próxima fase do [Corredor do] Lobito, sublinhando a importância de investimentos escaláveis, alinhados com o clima e comercialmente viáveis".

Na conferência de imprensa final, sem direito a perguntas e na qual estiveram presentes Meloni, Von der Leyen e o presidente da Comissão da União Africana, Ali Youssouf -- embora tivesse sido anunciada a participação do Presidente angolano, João Lourenço, que delegou a representação na cimeira no ministro das Relações Externas, Téte António -, a primeira-ministra italiana realçou que o sucesso da iniciativa do Corredor do Lobito, "um desafio ambicioso e seguramente complexo", depende não só da vontade política, mas "também da capacidade de envolver o mundo dos privados".

"O desafio para nós é que África possa crescer e prosperar partindo da sua riqueza", declarou Meloni, que promoveu o Plano Mattei para limitar a imigração oriunda de África ajudando a economia do continente, e que espera que esta estratégia de investimento ajude a combater "as causas que levam tantos jovens a pagar a organizações criminosas para enfrentar viagens perigosas em busca de uma vida melhor, que muitas vezes as sociedades [na Europa] não estão em condições de proporcionar".

Na sua intervenção, o presidente da Comissão da União Africana garantiu que os países membros desta organização "apreciam verdadeiramente esta relação construtiva e orientada para resultados", considerando que o Plano Mattei e a iniciativa Global Gateway (Portal de Entrada Global), um pacote de investimento de 150 mil milhões de euros lançado em 2022 pela UE, "representam um novo nível de compromisso, e o seu alinhamento com a agenda da União Africana é da maior importância".

"A promoção de corredores comerciais, como o Corredor do Lobito, permitirá aos nossos países membros impulsionar o comércio intra-africano", disse, acrescentando que a estratégia comunitária Global Gateway identificou 11 outros corredores que poderão vir a ser desenvolvidos.

"Isto vai alterar certamente o modo de vida das nossas populações e tirar milhões de pessoas da pobreza", sublinhou.

Fazendo votos para que as fortes tensões que se vivem hoje a nível geopolítico "não desviem as atenções destas parcerias com uma importância tão crítica nem dos objetivos traçados", Ali Youssof reiterou que este é o caminho a seguir: "Estamos orgulhosos de poder dizer hoje aqui, desde Roma, que agora estamos no bom caminho para uma parceria verdadeiramente justa e equitativa entre África e Europa".

O valor global dos compromissos partilhados entre a UE e a Itália para com o continente africano anunciados na cimeira de hoje, durante a qual foram assinados vários acordos setoriais, ascendeu a 1,2 mil milhões de euros.

Na declaração conjunta emitida por Roma e Bruxelas é anunciado que "os dirigentes acordaram em analisar os progressos da parceria estratégica no âmbito do quadro da estratégia Global Gateway da UE e do Plano Mattei para África no Fórum Global Gateway, a 09 e 10 de outubro de 2025, em Bruxelas.