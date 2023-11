Bruxelas envia mais seis voos com ajuda humanitária para Gaza

A União Europeia vai enviar mais seis aviões com ajuda humanitária para a população de Gaza, com dois voos a descolarem hoje e no sábado de Brindisi (Itália), levando 55 toneladas de alimentos.

A ajuda enviada nestes dois voos inclui material logístico, como unidades móveis de armazenamento, frigoríficos e outros artigos que aumentarão a capacidade das organizações humanitárias para garantir uma resposta mais eficiente às populações de Gaza.



Na próxima semana partirão mais três voos de Bucareste, com material de abrigo, como tendas e colchões, doados pela Roménia.



O sexto voo descolará de Ostende (Bélgica) mais para o final do mês com mais bens doados por agências da ONU e outros parceiros humanitários.



Com o envio destes aviões, a ponte aérea da UE totaliza 14 voos, com mais de 550 toneladas de ajuda de emergência ao povo de Gaza, transportada para o Egito e depois distribuída na Faixa de Gaza a partir da fronteira de Rafah.



O Governo israelita concordou, na quinta-feira, em fazer pausas humanitárias em áreas limitadas e de apenas quatro horas por dia, afastando qualquer cenário de cessar-fogo.



Mais de 1.400 pessoas, maioritariamente civis, foram mortas em Israel desde o início da guerra desencadeada por um ataque violento sem precedentes do Hamas em solo israelita em 7 de outubro, segundo as autoridades israelitas.



Na Faixa de Gaza, as represálias de Israel, que afirma querer aniquilar o Hamas, causaram mais de 10.800 mortos, sobretudo civis, segundo o movimento islamista.