Bruxelas publica primeiro projeto de código de conduta para rotular conteúdos gerados por IA

O objetivo é dar aos internautas ferramentas para que possam discernir se algo é real ou se é fruto da Inteligência Artificial, já que os conteúdos gerados por esta são cada vez mais realistas.





Pode consultar aqui o primeiro projeto de código de conduta sobre a marcação e rotulagem de conteúdos gerados por IA.

Regras serão para aplicar a partir de 2 de agosto de 2026

“As regras que abrangem a transparência dos conteúdos gerados por IA tornar-se-ão aplicáveis em 2 de agosto de 2026”, indica o comunicado europeu.





A Comissão Europeia divulgou esta quarta-feira o primeiro projeto de código de conduta sobre a marcação e rotulagem de conteúdos gerados por Inteligência Artificial (IA). Bruxelas está a aceitar até 23 de janeiro contribuições para este código, que deverá estar finalizado em junho de 2026.Em comunicado, o executivo comunitário explicou que o projeto de código de conduta é composto por duas secções, sendo queJáe é aplicável aos responsáveis pela implantação de sistemas de IA generativa”.O artigo 50.º do Regulamento Inteligência Artificial da União Europeia estabelece quegerados ou manipulados por IA num formato legível.Obriga ainda os utilizadores que implantem sistemas de IA generativa para fins profissionais a rotular claramente falsificações profundas e publicações de texto de IA sobre questões de interesse público.“Para ajudar os fornecedores e os responsáveis pela implantação a cumprir estes requisitos, a Comissão está a facilitar o desenvolvimento de, antes da entrada em vigor destas regras”, esclarece Bruxelas.Até 23 de janeiro, a Comissão Europeia vai recolher os comentários dos participantes e observadores sobre o primeiro projeto do Código de Conduta.O segundo projeto será elaborado até meados de março de 2026, prevendo-se que o Código final esteja concluído até junho do próximo ano.