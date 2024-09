Bruxelas recebeu pedido de Portugal de meios adicionais para debelar fogos

Um porta-voz do executivo comunitário disse à Lusa que ao final da manhã de hoje chegou um pedido, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, de Portugal para um reforço dos meios, numa altura em que lavram incêndios no distrito de Aveiro e Portugal continental está em estado de alerta por causa do risco de fogos.

A mesma fonte não confirmou que tipo de meios solicitou o Governo português, indicando que a proposta está a ser avaliada para corresponder ao que pedido feito.

Contactada anteriormente, a Comissão Europeia tinha dito que estava "preparada para ajudar Portugal", necessitando apenas da formalização do pedido.

Os incêndios que deflagraram em Oliveira de Azeméis, no distrito do Porto, e no Louriçal do Campo, em Castelo, Branco, eram pelas 11:00 os que mobilizavam mais meios, com quase 800 operacionais, segundo dados da proteção civil.

De acordo com o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 11:00 estavam a ser combatidos três incêndios rurais na região de Aveiro: em Albergaria-a-Velha, com 87 operacionais, 26 veículos e um meio aéreo, Sever do Vouga, com 166 operacionais, 57 veículos e dois meios aéreos, e Oliveira de Azeméis, com 537 operacionais, 170 veículos e seis meios aéreos.