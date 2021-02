Bulgária. Documentos falsos usam foto de Sylvester Stallone

Os passaportes búlgaros falsos eram anunciados nas redes de mercado negro de documentos, com os dados da estrela de Hollywood.



Segundo a Euronews, as autoridades revelaram que a descoberta do passaporte falso, com nome completo e fotografia de Sylvester Stallone, as deixou surpresas.



O documento foi considerado como uma falsificação de "alta qualidade com a maioria dos recursos de segurança perfeitamente reproduzidos".



Apenas a data de nascimento do ator norte americano contava menos 11 anos.

Bulgarian authorities supported by Europol & @SecretService took down counterfeiters marketing their forgeries with a fake 🇧🇬 passport of Sylvester Stallone.



The criminal group was also printing and distributing counterfeit euros and dollars.

Read more: https://t.co/ZOIqwh1HyJ pic.twitter.com/uQsUKe7UoQ