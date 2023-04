Bulgária realiza as quintas eleições gerais em apenas dois anos

O mais recente governo durou apenas cinco meses. Foi eleito a dois de Outubro do ano passado e dissolvido a três de Fevereiro.



O Parlamento búlgaro está muito dividido. São sete partidos eleitos que não se entendem com sucessivos votos a favor e contra novas medidas, impedindo uma governação estável.



Os principais pontos de discórdia são a ajuda militar à Ucrânia, a recusa dos socialistas na entrada do país na Zona Euro no próximo ano, como está previsto, e a alteração jurídica ao código eleitoral para repor a votação de boletins em papel juntamente com o sistema eletrónico.