Buscas na Índia por elefante que matou 20 pessoas e semeou pânico no leste

Este elefante solitário semeou o terror no distrito rural de West Singhbhum, causando a morte de vinte pessoas nas florestas do estado indiano de Jharkhand (leste) durante nove dias, desde o início de janeiro.

"Estamos a tentar localizar e resgatar este elefante selvagem e violento que matou tantas pessoas", afirmou à agência de notícias francesa AFP Aditya Narayan, responsável pelos serviços florestais do governo, confirmando o balanço de vinte mortos.

Algumas crianças e pessoas idosas estão entre as vítimas mortais.

O animal não é visto desde sexta-feira passada, apesar das numerosas patrulhas na área.

Equipas de busca, apoiadas por `drones`, varrem agora as densas florestas, incluindo uma reserva nacional no estado vizinho de Odisha.

Aterrorizados, os habitantes de mais de 20 vilas abandonaram as suas terras ou barricaram-se nas suas casas durante a noite, declarou à AFP um chefe de vila, Pratap Chachar.

Polícias ou guardas florestais visitam os aldeões à noite para lhes prestar a ajuda essencial, acrescentou.

Os elefantes selvagens que representam maior perigo para o homem são frequentemente os solitários em cio, descontrolados durante o período de atividade sexual, quando o seu nível de testosterona está no auge.

Um antigo responsável dos serviços florestais indicou que o elefante provavelmente estaria num período de cio e que agora talvez se tivesse acalmado e regressado ao seu grupo.

Com a redução do habitat dos elefantes selvagens, devido à rápida expansão das zonas habitadas e à degradação do ambiente florestal, causada pelas atividades mineiras, os conflitos entre humanos e paquidermes aumentaram.

Segundo dados oficiais, 629 pessoas foram mortas por elefantes na Índia entre 2023 e 2024.

Um estudo publicado em 2025 pelo governo indiano contou um total de 22.446 elefantes selvagens no território da Índia, contra os 29.964 registados em 2017, uma queda de 25%.