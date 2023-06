Buscas pelo Titan. Autoridades "esperançosas" com reforço de meios

Foto: David Hiscock - Reuters

Esta quinta-feira, os meios de busca no terreno quase duplicaram. Há um robô de profundidade que já chegou à zona de busca no fundo do mar. O comandante Batista Pereira, da Esquadrilha de Submarinos da Marinha Portuguesa afirmou à RTP que a ajuda deste veículo francês dá alguma esperança para as operações de buscas.