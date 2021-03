Cabo Delgado. Sete civis abatidos ao abandonarem hotel em Palma

Nas últimas horas, realizou-se uma reunião entre a petrolífera Total e o Governo moçambicano. Ficou definido que,

Segundo um residente em Palma ouvido pela agência Lusa, são visíveis nas ruas da vila corpos de adultos e crianças são visíveis nas ruas de Palma.



Por sua vez, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique solicitou também esta sexta-feira apoio com vista a resgatar perto de 600 funcionários do Estado nas proximidades de Palma.“Nós, como Comissão Nacional dos Direitos Humanos, estamos a fazer ligações, desde o Instituto Nacional de Gestão de Desastres, organizações não-governamentais que têm alguma capacidade de agir, para ver se conseguem, de forma humanitária, ajudar aquela gente”, afirmou o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitone, em declarações citadas pela estação televisiva STV.Ainda de acordo com Luís Bitone,“É uma preocupação de todos nós e estamos a tentar, com base em todas as nossas capacidades, ver se podemos encontrar uma intervenção rápida para socorrer aqueles cidadãos”, insistiu o responsável.

“Desrespeito pela população”

Na quinta-feira, o Ministério moçambicano da Defesa confirmou o ataque armado a Palma, acrescentando que as Forças de Defesa e Segurança estavam “a perseguir o movimento do inimigo” e a operar “incansavelmente para restabelecer a segurança e a ordem com a maior rapidez”.



O coronel Omar Saranga, porta-voz do Ministério da Defesa moçambicano, reconheceu, todavia, que as comunicações com a vila se encontravam cortadas.Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o Departamento de Estado norte-americano condenou a violência armada em Palma.“Os Estados Unidos condenam veementemente os ataques terroristas e a violência contra civis na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique., que tem sofrido tremendamente devido às táticas brutais e indiscriminadas dos terroristas”, reagiu o braço diplomático da Administração Biden.

O Departamento de Estado reclama um “fim imediato à violência”, assim como uma “responsabilização” dos atacantes.