Cabo Verde. 230 observadores em missão que prevê votação pacífica

Cabo Verde tem consolidado "um percurso democrático" marcado por "realização regular de eleições livres, transparentes, inclusivas e pacíficas", referiu a presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Maria do Rosário Gonçalves.

Entre as principais missões de observação está a da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que mobilizou a maior delegação, com 120 participantes.

Seguem-se a União Africana (UA), com 46, e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com 22, a que se juntam outros 11 da missão específica da Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral (ROJAE-CPLP).

O chefe da missão de observação da CEDEAO, Baboucar Jagne, disse esperar um ato "pacífico, transparente e credível, à semelhança do histórico democrático" do arquipélago.

Para as legislativas, vão funcionar cerca de mil mesas de votos nas ilhas e mais de 200 na diáspora, entre as 08:00 e as 18:00 (10:00 e 20:00 em Lisboa) de domingo.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) anunciou que foram admitidas 48 listas representando um total de 556 candidatos (300 efetivos e 256 suplentes) aos 72 lugares do parlamento.

No total, há cerca de 416.300 eleitores registados para as legislativas (o total recenseado é maior, mas 3.420 estrangeiros só podem votar nas eleições autárquicas), ou seja, um crescimento de cerca de 6% face a 2021, mais expressivo na diáspora, que representa mais de um sexto do eleitorado.

Nas legislativas de 2016 a abstenção foi de 34%, crescendo para 42% em 2021 (durante restrições à mobilidade devido à pandemia da covid-19).

O Movimento para a Democracia (MpD) e o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) têm-se alternado na governação do país, sempre com maioria absoluta na Assembleia Nacional desde as primeiras eleições livres, em 1991. O MpD venceu em 1991 e em 1995, dando lugar a um ciclo de três mandatos do PAICV (2001, 2006 e 2011), seguidos de dois do MpD (2016 e 2021).