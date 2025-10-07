Cabo Verde assina contrato de concessão de casino em São Vicente

O contrato tem uma vigência de 25 anos e representa um investimento da ordem de 551 milhões de escudos (cinco milhões de euros), englobando a construção do casino, na Avenida Marginal do Mindelo, aquisição de equipamentos de jogo e implementação de sistemas tecnológicos de segurança e controlo.

"A concessão prevê a criação de 102 empregos diretos --- 94% destinados a cabo-verdianos --- e até 300 empregos indiretos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento económico e social da ilha", acrescentou.

José Luís Sá Nogueira, ministro do Turismo, referiu que, com o crescimento e diversificação do setor (motor da economia do arquipélago), o país "passa a integrar o produto jogo como parte da sua oferta, acrescentando valor ao destino Cabo Verde e estimulando novos investimentos".

O empreendimento contará com salas de jogo, áreas de restauração e lazer, funcionando durante todo o ano, indicou o comunicado.