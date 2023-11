Cabo Verde. Atividade sísmica na ilha Brava é uma ameaça

"É provável que, do ponto de vista sísmico, o estado se agrave nos próximos dias", anunciou o INMG em comunicado, divulgado já durante a noite.

O INMG referiu que, nas últimas 24 horas, "foram registados três eventos de magnitude superior a três na escala de Richter, sentidos pela população, todos localizados na zona da Praia da Aguada, sem que tenha havido alteração significativa da profundidade focal".

A ilha Brava tem cerca de 5.500 habitantes e está localizada 120 quilómetros a oeste da capital, Praia, na ilha de Santiago.

"Face à situação, o INMG mantém o estado de alerta na ilha no nível três, devido à ocorrência de sismos sentidos frequentemente" e que serão sinal de que "a quantidade de magma que se acumulou na base da ilha aumentou".

Em termos técnicos, o instituto faz referência a um "tremor harmónico" na madrugada de domingo, ou seja, um tipo de abalo "contínuo" que é caracterizado por ter "frequências múltiplas", produzido pelo "escoamento de gases de origem vulcânica" no subsolo.

Os abalos sísmicos fazem parte da história da ilha, que já tinha registado picos de atividade no início do ano, em maio e há duas semanas, com um abalo de 4,8 na escala da Richter que provocou estragos ligeiros e fissuras nalgumas habitações e noutras estruturas.

Cerca de 30 quilómetros a este da ilha Brava está o vulcão da ilha do Fogo, que entrou em erupção, pela última vez, em 2014.

No mesmo comunicado, o INMG clarificou que foram observadas "nuvens de poeira" na encosta leste da ilha do Fogo, rejeitando ser "uma nuvem eruptiva" como sugerido por publicações nas redes sociais na Internet.