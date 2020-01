Cabo Verde. Como a construção civil devora as praias

Samir, morador da Cidade Velha, olha a antiga praia do Caniço, e recorda que antes "havia muita areia. Apanhavam a areia, depois proibiram a apanha da areia. O Caniço tinha sempre muito movimento. Ao fim de semana vinham muitas pessoas, havia grelhados, tinha ali o restaurante. O Caniço era um bom lugar. A areia vinha até aqui, mas agora há menos".



Na antiga praia do Chambom, perto do Tarrafal, Felisberta explica: "A minha mãe trouxe-me para o Tarrafal quando era criança. Quando viemos para o Tarrafal, não tínhamos condições de vida. Encontrámos pessoas a tirarem areia do mar (...). Íamos com uns baldes pequenos, carregávamos e levávamos para casa, para vendermos, para termos dinheiro para comprar arroz, para termos o que comer. Nem à escola

fui".



Judite, moradora de Ribeira da Barca, diz: "Temos crianças na escola, no infantário, e não há chuva. Por isso estamos na apanha da areia. Estamos à espera de recursos e assim que eles vierem saímos desta situação. É que não é por vontade nossa que estamos naquilo. Estamos naquilo porque não temos condições e isso obriga-nos à apanha da areia".