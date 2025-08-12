Cabo Verde decreta dois dias de luto após tempestade mortal em São Vicente e Santo Antão

As duas ilhas foram "severamente afetadas" na madrugada de segunda-feira por chuvas intensas, ventos fortes e inundações súbitas, resultando em "elevados prejuízos materiais" e em sete mortos em São Vicente, referiu o Governo de Ulisses Correia e Silva, em comunicado.

"O Governo manifesta o seu profundo pesar e solidariedade para com as famílias enlutadas e com todo o povo cabo-verdiano, no país e na diáspora, que partilham deste momento de dor", adiantou.

Durante o período de luto oficial, iniciado às 00:00 de 12 de agosto, todos os edifícios públicos e representações diplomáticas e consulares de Cabo Verde terão a bandeira a meia-haste.

Serão também cancelados todos os espetáculos e manifestações públicas.

Pelo menos sete pessoas morreram na ilha de São Vicente devido a chuvas intensas, existindo registo de desaparecidos, danos em vias públicas, habitações e viaturas.

Num anterior comunicado, o executivo da Praia afirmou que declarou situação de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão para poder acionar o fundo nacional de emergência e responder aos estragos provocados nas estradas, ruas e outras infraestruturas e acudir às "pessoas em situação difícil provocada pela intempérie".

O Governo afirmou que a empresa Infraestruturas de Cabo Verde estará a mobilizar meios de intervenção em parceria com as empresas locais de construção civil para ações de emergência.

Nas duas ilhas registaram-se estragos em estradas, ruas e outras infraestruturas e em património privado como viaturas, sublinhou.

"Este é um momento que exige união nacional, solidariedade e ação concertada de todos para, juntos, ultrapassarmos esta tragédia", acrescentou.

O ministro da Administração Interna cabo-verdiano, Paulo Rocha, alertou que o número de mortos pode aumentar, uma vez que ainda há pessoas desaparecidas.

"Em pouco mais de duas horas e meia de chuva intensa, acompanhada de muita trovoada, temos neste momento sete mortos confirmados", afirmou Rocha, citado pela Rádio de Cabo Verde (RCV).

O Governo português já expressou "profundo pesar pelas vítimas da tempestade", apresentando "condolências às famílias, ao povo irmão cabo-verdiano e às autoridades, manifestando todas as formas de solidariedade".