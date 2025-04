Cabo Verde decreta dois dias de luto nacional

"O Governo vai decretar dois dias de luto nacional", referiu o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas na cidade da Praia.

O primeiro-ministro classificou a morte do Papa Francisco como "uma grande perda para a humanidade e para a Igreja Católica", manifestando consternação e expressando as condolências.

Ulisses Correia e Silva enalteceu o legado do Papa Francisco, qualificando-o como um "grande combatente pela transparência, moralidade na Igreja, pela paz, pela dignidade dos imigrantes e pelo planeta, face às mudanças climáticas".

"Estamos perante um bom homem, um bom pastor, que deixa marcas muito relevantes no seu tempo e também relativamente àquilo que é a perspetiva de futuro, que esperamos seja de paz, esperança, liberdade, engajamento e solidariedade a nível mundial", referiu.

O primeiro-ministro disse que tinha "grande esperança" de que o Papa Francisco visitasse Cabo Verde, mas lamentou que, devido à fragilidade da sua saúde, a visita se tenha tornado impossível.

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, também expressou pesar pela morte do Papa Francisco através de uma mensagem na sua página no Facebook, enaltecendo "um enorme legado para a Igreja e para a humanidade".

"A abertura a todos, todos, todos, marca um pontificado orientado para os mais pobres, os excluídos e os enormes desafios da contemporaneidade -- guerras, mudanças climáticas, desigualdades, migrações, inteligência artificial", escreveu José Maria Neves.

O presidente também recordou os encontros que teve com o Papa Francisco no Vaticano, incluindo uma reunião para discutir a Concordata assinada com a Santa Sé em 2013.

O Papa Francisco morreu hoje, anunciou o Vaticano, através do cardeal Kevin Farrell.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", disse o camerlengo Farrell, no anúncio.

Francisco morreu aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O Papa esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.

A sua última aparição pública aconteceu no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.