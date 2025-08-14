Cabo Verde diz que militares portugueses vão ajudar a restabelecer serviços críticos
Cabo Verde anunciou hoje que militares portugueses vão ajudar a restabelecer serviços críticos, de abastecimento de água e eletricidade, e ajudar nas limpezas na ilha de São Vicente, onde as cheias causaram nove mortos.
A Ministra de Estado, da Defesa Nacional, da Coesão Territorial, da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis, declarou hoje à imprensa que Portugal enviou um navio patrulha, o NRP Sines - comandado pelo Capitão-tenente Vítor Manuel Silva Santos e constituído por uma guarnição de 56 militares.
Doze dos membros da tripulação têm "formações específicas em mecânica e eletricidade, que neste momento são competências importantes", salientou a ministra.
Por isso, vão "trabalhar no terreno com a sociedade e proteção civil para ajudar a restabelecer os serviços essenciais como água e eletricidade", frisou.
Por outro lado, salientou, esta equipa, que chega esta sexta-feira e fica na ilha de São Vicente até dia 24 de agosto, vai fazer uma "inspeção orográfica, ou seja uma avaliação da zona que foi afetada pelas `enxurradas`, para inspeção e limpeza".
O NRP Sines tem capacidade de dessalinação de água e vai fazê-lo para "abastecer os serviços críticos de água do hospital em São Vicente", informou.
Em termos de apoio internacional, Lélis agradeceu ainda o apoio da guarda nacional de New Hampshire, nos Estados Unidos, pelo envio de uma aeronave KC 46, que chegará segunda-feira a São Vicente e também trará donativos angariados pela associação cabo-verdiana dos médicos para a "estrutura de saúde de São Vicente".
Também hoje, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) anunciou o lançamento da campanha de angariação de fundos e recolha de bens "Reconstruir com Esperança" para apoiar "os milhares de pessoas afetadas pelas chuvas intensas e inundações que assolaram Cabo Verde no início desta semana".
"O apoio às populações afetadas pelas cheias em Cabo Verde constitui uma prioridade humanitária, sendo fundamental para garantir a recuperação, a dignidade e a autonomia das comunidades atingidas", salientou o presidente nacional da CVP, António Saraiva, em comunicado.
O Governo cabo-verdiano decretou dois dias de luto nacional e declarou situação de calamidade por seis meses em São Vicente, Porto Novo (Santo Antão) e nos dois concelhos da ilha de São Nicolau após a passagem da tempestade mortal, na noite de segunda-feira, que causou pleo menos nove mortos, estando ainda uma pessoa por localizar.