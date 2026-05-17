Cabo Verde. Eleitores escolhem hoje novo Parlamento

O Movimento para a Democracia (MpD), no poder desde 2016, procura um terceiro mandato consecutivo com Ulisses Correia e Silva como primeiro-ministro, enquanto o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) quer regressar ao poder com Francisco Carvalho, autarca da capital, Praia, como candidato ao cargo.

MpD e PAICV têm-se alternado na liderança do país, sempre com maiorias absolutas na Assembleia Nacional, desde as primeiras eleições livres: o MpD venceu em 1991 e 1995, o PAICV em 2001, 2006 e 2011, e o MpD em 2016 e 2021.

Para as eleições de hoje, os dois partidos foram os únicos a apresentar listas em todos os 13 círculos eleitorais (10 nas ilhas e três junto da diáspora).

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), terceira força parlamentar, ambiciona quebrar as maiorias absolutas e concorre a 10 círculos (sem listas nas ilhas Brava, do Maio e da Boa Vista).

O Partido Popular (PP) e o partido Pessoas, Trabalho e Solidariedade (PTS), sem representação parlamentar, concorrem, cada qual, em seis círculos.

Na sexta-feira, o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, apelou à participação nas eleições, considerando que "a abstenção fragiliza a democracia".

Nas legislativas de 2016, a abstenção foi de 34%, crescendo para 42% em 2021, durante um período de restrições devido à pandemia de covid-19.

As eleições de hoje vão decorrer em cerca de mil mesas de voto nas ilhas, onde estarão abertas entre as 08:00 e as 18:00 (10:00 e 20:00 em Lisboa), enquanto junto da diáspora haverá mais de 200 com o seu próprio horário - só em Portugal serão 84 mesas.

São chamados às urnas 344.284 inscritos no arquipélago e 72.051 no estrangeiro.

A ilha de Santiago, que inclui a capital, Praia, elege 33 dos 72 deputados e é a única onde há dois círculos eleitorais.

As restantes oito ilhas elegem outros 33 deputados e os três círculos no estrangeiro escolhem seis deputados.

A votação no arquipélago será acompanhada por cerca de 200 observadores internacionais.