Cabo Verde manifesta solidariedade ao Brasil após tragédia em barragem de Minas Gerais

Em mensagem enviada ao Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o chefe de Estado cabo-verdiano diz acompanhar com "profunda tristeza" as notícias sobre "a tragédia" e endereça às famílias das vítimas e ao "povo amigo e irmão do Brasil" as "mais sentidas condolências e a profunda solidariedade".

A rutura da barragem da empresa de mineira Vale, no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocorreu na sexta-feira e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais, provocando pelo menos 65 mortos, segundo o último balanço das autoridades.

Das 65 vítimas mortais confirmadas até ao momento, 31 já foram identificadas, havendo ainda 279 desaparecidos, 192 pessoas resgatadas, 386 localizadas e 135 desalojadas.

As buscas por vítimas encontram-se no quarto dia, e, segundo as autoridades, o número de mortes deve aumentar.

A lama proveniente da rutura da barragem varreu a comunidade local e parte do centro administrativo da empresa mineira Vale, destruindo o refeitório onde se encontrava uma parte dos funcionários.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MBA) considerou que a rutura da barragem em Brumadinho era uma "tragédia anunciada", referindo que já tinha efetuado diversos alertas.

A organização não-governamental salientou que, desde 2015, quando ocorreu uma tragédia semelhante na cidade de Mariana, também no estado de Minas Gerais, que tem vindo a alertar para os riscos na mina onde ocorreu o acidente na barragem e cuja ampliação foi aprovada apesar das advertências.