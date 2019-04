Cabo Verde quer que Portugal lhe perdoe dívida habitacional

Mário Aleixo - RTP13 Abr, 2019, 06:58 / atualizado em 13 Abr, 2019, 06:58 | Mundo

Em 2010 Cabo Verde pôs em marcha o programa "Casa para todos", que previa a construção de cerca de seis mil habitações.



Um programa financiado ao abrigo de uma linha de crédito portuguesa de 200 milhões de euros que registou vários problemas.



No arranque da cimeira entre os dois países em Lisboa, na última sexta-feira o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse que o crédito só começa a vencer em 2021 e que durante a cimeira deve falar no assunto com o chefe do governo português.



Mas além da questão da dívida o líder do governo cabo-verdiano manifestou o desejo de atrair mais os investidores portugueses.





O primeiro-ministro português, António Costa, agradeceu à comunidade cabo-verdiana em Portugal o contributo que tem dado para o progresso do país.Este sábado, em Lisboa, Portugal e de Cabo Verde vão assinar 12 acordos bilaterais.