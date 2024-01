Cabo Verde quer reforçar parceria com EUA na segurança marítima e cibersegurança

"Gostaríamos de reforçar a nossa parceria com os EUA na segurança marítima e na cibersegurança, numa perspetiva regional e global. Uma parceria estruturada, previsível e sustentada", declarou o chefe do Governo, na cidade da Praia, num encontro com o chefe da diplomacia norte-americana.

Antony Blinken esteve hoje algumas horas em Cabo Verde, o primeiro país que visitou num périplo por África, que o vai levar de seguida à Costa do Marfim, Nigéria e Angola.

Na sua intervenção, Ulisses Correia e Silva disse que Cabo Verde quer ainda reforçar as relações com os Estados Unidos da América ao nível do diálogo político e diplomático, mas também da atração de investimentos e comércio, formação, ciência e tecnologia.

O chefe do Governo cabo-verdiano manifestou ainda o interesse do país na massificação da língua inglesa e disse que Cabo Verde gostaria de ter de regresso o programa Corpo da Paz de regresso, que esteve presente entre 1988 e 2013, com 527 voluntários que trabalharam em diversas áreas, incluindo na educação, uma possibilidade que está a ser analisada pelos Estados Unidos.

Essa eventualidade foi avançada à imprensa em fevereiro de 2023 por Julie Burns, conselheira sénior que fez parte de uma equipa que foi recebida pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, no âmbito de uma missão ao arquipélago.

Para o primeiro-ministro, a primeira visita do género de Blinken a Cabo Verde "reforça as excelentes relações" entre Cabo Verde e os Estados Unidos e que o facto de ir a outros países africanos é um "exemplo genuíno" do interesse da administração do Presidente Joe Biden em parceiras ganhadoras com o continente.

Lembrando que Cabo Verde é um "parceiro antigo e consistente" dos Estados Unidos, Correia e Silva sublinhou a imensa diáspora cabo-verdiana naquele país, mas também a partilha de valores comuns, como a democracia, boa governação, respeito pelos direitos humanos e defesa da dignidade humana.

"A história, a diáspora e os valores são alicerces das nossas relações. Por isso é que elas são fortes", frisou o chefe do Governo, que agradeceu o apoio dos Estados Unidos no combate à covid-19, mas também com os compactos do Millennium Challenge Corporation (MCC).

O MCC, agência governamental independente dos EUA, anunciou em dezembro que Cabo Verde foi considerado elegível para um terceiro "compacto" de ajuda pública ao desenvolvimento, destinado à integração económica regional, com valores a definir.

Ulisses Correia e Silva sublinhou ainda o "importante investimento" dos Estados Unidos na construção da nova embaixada na cidade da Praia, e reconheceu o programa de parceria com a Guarda Nacional do Estado de New Hampshire na capacitação e assistência técnica da Guarda Costeira cabo-verdiana.

A passagem de Blinken pelo Estado lusófono dá início a um périplo por África, que inclui Costa do Marfim (dia 23), Nigéria (dia 24) e Angola (dias 25 e 26), num contexto em que os Estados Unidos procuram marcar posições face a avanços da Rússia e China no continente.