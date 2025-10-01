Cabo Verde regista quedas de natalidade e de fecundidade

"Em 2023, foram registados 6.760 nados-vivos, o que representa uma redução de 1.287 nascimentos em comparação com 2022. Esta diminuição reflete uma tendência de queda da natalidade em Cabo Verde", traduzida também na redução da respetiva taxa, que "passou de 16 para 13 nados-vivos por cada mil habitantes", lê-se no boletim "Estatísticas Vitais 2023".

A taxa de fecundidade, número de nados-vivos registados por mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos), "confirma igualmente este cenário de declínio, passando de 77,5 para 52,1 por mil, em 2023, o valor mais baixo registado em todo o período analisado (2016-2023)", indica o INE.

A idade média da mãe segue uma trajetória ascendente, "evoluindo de 26,2 anos, em 2016, para 27,9 anos em 2023".

Ainda no que respeita aos nascimentos, no que se refere à mortalidade neonatal (óbitos de crianças com menos de 28 dias por cada mil nados-vivos), verificou-se uma subida de 10 para 11 por mil, em 2023.

Já a taxa de mortalidade infantojuvenil (óbitos de menores de 05 anos por cada mil nados-vivos) apresentou uma melhoria, ao passar de 15,4 para 14,5 por mil, em 2023.

A publicação do INE sintetiza a informação estatística sobre nascimentos, casamentos e óbitos com base nos dados inscritos nos serviços dos Registos, Notariado e Identificação (RNI) e mostra ainda que "5,9% dos registos foram efetuados sem a identificação paterna, destacando-se o concelho do Maio com a maior proporção (14,4%)".

O boletim indica também que, em 2023, registaram-se 2.925 óbitos em Cabo Verde, representando uma diminuição de 107 óbitos face a 2022.

"Consequentemente, a taxa bruta de mortalidade (óbitos por cada 1.000 habitantes) seguiu a mesma tendência, passando de seis para 5,9 por mil, em 2023.

Ainda segundo o INE, em 2023 registaram-se 2.435 casamentos, correspondendo a uma ligeira redução de 19 face a 2022.