Cabo Verde triplica transferências médicas com Portugal entre 2023 e início de 2025

"Temos constatado o crescimento acentuado e contínuo de transferência [de doentes] para o exterior, nomeadamente para Portugal. O número previsto no acordo" é de "300 por ano, mas o limite tem sido ultrapassado", afirmou Jorge Figueiredo, revelando que atualmente são transferidos cerca de 900 pacientes por ano.

O governante, que falava durante a apresentação do projeto para a construção do Hospital Nacional de Cabo Verde (HNCV), disse que o custo total das transferências médicas no período de 2023 ao primeiro trimestre de 2025 foi de 3,52 mil milhões de escudos (cerca de 31,92 milhões de euros).

Só nas áreas de cardiologia, oncologia e oftalmologia, o valor foi de 627 milhões de escudos (cerca de 5,68 milhões de euros).

Até ao primeiro trimestre deste ano, 396 pacientes aguardavam transferência para o exterior.

"Temos constatado limitações claras na capacidade atual de resposta das unidades de saúde, sobretudo em especialidades como cardiologia, oncologia e oftalmologia", reforçou.

O Governo anunciou esta segunda-feira que vai lançar em setembro um concurso internacional para a construção do Hospital Nacional de Cabo Verde (HNCV), orçado em cerca de 210 milhões de euros, com arranque das obras previsto para meados de 2026.

A nova infraestrutura será equipada com tecnologia avançada e profissionais altamente qualificados, com serviços especializados atualmente inexistentes ou insuficientes no país.

O objetivo é melhorar a qualidade dos cuidados prestados, aumentar a capacidade de resposta do sistema de saúde e reduzir de forma significativa o número de transferências médicas para o exterior.

No dia 09 de julho, o ministro já tinha anunciado que Cabo Verde pretende formar médicos em seis especialidades, a partir do próximo ano, para reduzir a dependência de profissionais estrangeiros e de missões internacionais.