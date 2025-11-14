Cabo Verde vai declarar calamidade após chuvas que deixaram um desaparecido

"A chuva foi intensa no Tarrafal, mas também em Santa Cruz, Santa Catarina e São Miguel" e o Governo "vai reunir-se para analisar as medidas a aplicar. Desde logo, vamos declarar estado de calamidade", afirmou Ulisses Correia e Silva, após visitar os municípios afetados.

O chefe do Governo explicou que a medida permitirá mobilizar fundos de emergência para apoiar população que perdeu produção agrícola, animais e rendimentos, bem como atividades comerciais.

"Em segundo lugar, há infraestruturas danificadas. Verificámos muitas estradas obstruídas, impossibilitando a circulação de pessoas e veículos. É preciso repor a transitabilidade e reparar estragos em arruamentos e infraestruturas urbanas e municipais", acrescentou.

Ulisses Correia e Silva afirmou ainda que o executivo irá trabalhar com rapidez para repor a normalidade "com mais resiliência".

"Somos um país onde chove pouco e, por vezes, as obras e infraestruturas não estão preparadas para situações extraordinárias, que causam grandes estragos. Cada vez que reconstruímos, temos de o fazer com mais resiliência, para estarmos melhor preparados", disse.

O primeiro-ministro destacou ainda que Cabo Verde dispõe agora do Fundo Nacional de Emergência e do Fundo Soberano de Emergência, que permitem garantir respostas imediatas, sem depender apenas de ajuda externa.

As chuvas torrenciais no município do Tarrafal, na ilha de Santiago, provocaram na quinta-feira um desaparecido, com as enxurradas a arrastarem carros, inundarem casas e provocarem outros estragos.

Houve danos materiais, perdas de animais e arrastamento de pequenas embarcações.

As Estradas de Cabo Verde (ECV) informaram hoje que a circulação rodoviária em vários pontos da ilha está condicionada.

Nalgumas zonas, a circulação permanece limitada.

A instituição garantiu que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e do estado das vias, apelando à população para redobrar a prudência e evitar deslocações desnecessárias até que a circulação seja restabelecida.