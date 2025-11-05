Mundo
Cabo-verdiano Moisés Rodrigues vence eleições locais nos Estados Unidos
O cabo-verdiano Moisés Rodrigues venceu, na terça-feira, as eleições para presidente da Câmara de Brockton, Massachusetts, Estados Unidos, e prometeu unir a comunidade, numa primeira declaração de vitória.
"É ótimo que eu seja cabo-verdiano, mas seremos uma só cidade. Há apenas uma comunidade e essa comunidade é a cidade de Brockton", disse, citado pela edição eletrónica do jornal Enterprise.
O portal de informação local abre o artigo indicando que "Brockton elegeu o seu primeiro presidente da câmara negro na história da cidade, numa eleição histórica".
O adversário Jean Bradley Derenoncourt reconheceu a derrota, "por 271 votos", informou.