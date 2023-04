Caça de Moscovo bombardeia "acidentalmente" cidade russa de Belgorod

Do bombardeamento “acidental” russo no próprio território resultaram pelo menos duas mulheres feridas e uma cratera, com cerca de 20 metros de largura, no centro da cidade de Belgorod.





O governador regional, Vyacheslav Gladkov, visitou os moradores afetados e confirmou que a explosão provocou danos em vários prédios e em quatro carros.





O Ministério russo da Defesa já confirmou que foi um caça SU-34 que “descarregou acidentalmente as munições” sobre a cidade. “Enquanto um avião da Força Aérea Sukhoi Su-34 sobrevoava a cidade de Belgorod, houve uma descarga acidental de munição de aviação”, disse o Ministério da Defesa, de acordo com a Tass. Está em curso uma investigação.







O Ministério da Defesa não disse que tipo de arma estava envolvida, de acordo com a Reuters. O Su-34 é um caça-bombardeiro supersónico.







O incidente ocorreu às 22h15 (20h15 em Lisboa) de quinta-feira.





Cratera na rua de Belgorod após a queda do drone russo | Publicação na conta do Twitter do jornalista russo @vicktop55



Belgorod é uma cidade de 370 mil habitantes, a 40 quilómetro da fronteira ucraniana. Nesta região do sul da Rússia estão localizados depósitos de combustível e de munições.