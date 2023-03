Caça russo colidiu com drone de vigilância dos Estados Unidos

A colisão provocou a queda do aparelho norte-americano no Mar Negro. O comandante da Força Aérea dos Estados Unidos na região revela que o avião de combate chocou com o drone no momento em que o aparelho executava operações de rotina em águas internacionais. O responsável condena a manobra russa e considera a ação irresponsável.