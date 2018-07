Caçadores furtivos comidos por leões

RTP06 Jul, 2018, 17:59 | Mundo

Pelo menos duas pessoas foram comidas por leões na Sibuya, uma reserva de caça sul-africana. Os restos mortais foram encontrados por um dos guias turísticos da reserva, na terça-feira à tarde.



Junto dos corpos foram encontrados uma espingarda carregada com um silenciador, um machado, tesouras para cortar fio e comida – objetos tipicamente utilizados por caçadores furtivos de rinocerontes, que pretendem obter o chifre do animal.



De acordo com o jornal The Guardian, as autoridades também encontraram três pares de sapatos e luvas, pelo que se desconfia que possa existir uma terceira vítima.



Cão da brigada contra caçadores furtivos deu alerta

A reserva de Sibuya lançou ontem um comunicado onde explica o desenlace dos acontecimentos.



“Um dos cães da brigada de combate a caçadores furtivos alertou o dono, pelas 4h30 de segunda-feira, para um movimento suspeito”, descreveu Nick Fox, o dono da reserva.



No entanto, pela mesma altura, o dono do cão ouviu ruídos provenientes da zona dos leões. Visto a situação não ser anormal nessa zona, o dono atribuiu o alerta a uma briga entre os animais.



“Os caçadores furtivos entraram, claramente, numa zona onde se encontram seis leões”, afirmou Nick Fox.



Polícia continua à procura do terceiro caçador

Só na tarde de terça-feira é que um dos guias deu com os restos mortais. De acordo com o mesmo comunicado, foi necessário que o veterinário da reserva disparasse um tranquilizante sobre o grupo de leões, para se poderem recolher provas.



“Neste ponto não é exatamente claro quantos caçadores foram mortos, mas a polícia forense continua a investigar”, assegurou o dono da reserva.



Nos últimos dez anos, mais de sete mil rinocerontes foram mortos na África do Sul. O ano passado, o número rondou os mil.



Os dados são avançados pelo jornal The Guardian, que explica que o chifre de rinoceronte é muito procurado na China e no Vietname. Este é utilizado para medicamentos tradicionais, apesar de, como noticia a BBC, este ser feito do mesmo material que as unhas humanas.