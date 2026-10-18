Caças da NATO acionados. Lituânia em alerta após deteção de aparelho voador

A incursão de um aparelho voador não identificado no espaço aéreo da Lituânia levou este domingo as autoridades desde país báltico a aconselhar os habitantes das regiões central e norte a procurarem abrigo. Foram acionados caças da NATO. O “alerta vermelho” partiu do Centro Nacional de Gestão de Crises.





Segundo o ministro lituano da Defesa, Robertas Kaunas, o objeto poderia ser um drone com origem na Polónia. O governante propôs mesmo uma investigação conjunta com o homólogo polaco.



Também as Forças Armadas da Polónia confirmaram estar a investigar uma potencial violação do espaço aéreo do país.



Além da ativação de caças da força de patrulha aérea da Aliança Atlântica, o Aeroporto de Kaunas, perto da segunda maior cidade da Lituânia, foi temporariamente encerrado. Os aviões da NATO não puderam identificar visualmente o objeto por causa das condições meteorológicas, pelo que não tentaram abatê-lo.





Efetivos do exército lituano deslocaram-se a Juodzionys, no norte do país, para investigar possíveis destroços de um drone, já depois de o aparelho não identificado ter desaparecido dos radares - parte destes destroços atingiu um veículo civil.



A vizinha Letónia emitiu um alerta aéreo “amarelo” para regiões que fazem fronteira com a Lituânia, referindo uma “possível ameaça”.



Nos últimos meses, drones ucranianos entraram, por diversas ocasiões, em espaço aéreo da NATO na região do Báltico. Kiev afirma que foram desviados da rota original por bloqueios de sinal a partir da Rússia.



c/ agências