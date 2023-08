Caças norte-coreanos ativados contra "intrusão" norte-americana

O aparelho norte-americano terá passado na quinta-feira de manhã ao largo de uma zona económica afeta a Pyongyang, no leste da Península Coreana, refere um comunicado publicado pela agência estatal KCNA.





O exército norte-coreano deu ordem "imediata" aos seus aviões caça para "efetuarem uma saída de emergência em direção ao espaço aéreo objeto da intrusão do avião americano de reconhecimento estratégico e de permanecer em estado de alerta", refere o comunicadoda agência norte-coreana traduzido pela France Presse.





Um porta-voz do Estado-Maior norte-coreano classificou o incidente como "uma perigosa provocação militar" por parte dos Estados Unidos e advertiu que o exército norte-coreano "não hesitará a recorrer a todas as contramedidas para defender a soberania do país".





Em julho, a Coreia do Norte ameaçou abater os aviões de vigilância norte-americanos que violassem o seu espaço aéreo, e acusou Washington de "atividades de espionagem intensificadas", além do que seria realizado "em tempo de guerra".







A ameaça foi veiculada pela irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un. Kim Yo-jung afirmou publicamente que os aparelhos norte-coreanos tinham repelido um avião-espião dos Estados Unidos e advertiu para consequências "chocantes" se os norte-americanos prosseguissem as suas atividades.





Tanto os Estados Unidos como a Coreia do Sul desmentiram então as acusações e apelaram Pyongyang a referar retórica que pudesse agravar tensões.





A Coreia do Norte emite ameaças semelhantes com regularidade contra atividades de reconhecimento norte-americanas mas em julho as suas palavras assumiram mais peso num clima de animosidade agarava com o visinho do sul após uma série de testes de mísseis.







A denúncia desta sexta-feira coincidiu com a cimeira em Camp David, EUA, que reúne os líderes dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia do Sul.





Em cima da mesa estará um projeto de exercícios militares conjuntos ao longo de vários anos e um compromisso de consulta mútua em períodos de crise, referiu o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.