Caças polacos atacam "drones" que invadiram espaço aéreo da Polónia

"Os caças [polacos] utilizaram as armas contra os objetos hostis. Estamos em contacto permanente com o comando da NATO", indicou o ministro numa mensagem na rede social X.O dispositivo da Força Aérea polaca e da NATO foi colocado em alerta esta madrugada para garantir a segurança do espaço aéreo da Polónia, depois da Força Aérea da Ucrânia ter alertado que drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia, membro da Aliança Atlântica."Aeronaves polacas e aliadas estão a operar no nosso espaço aéreo, enquanto os sistemas de defesa aérea e reconhecimento por radar baseados em terra foram colocados em estado de alerta máximo", anunciou o comando operacional da Polónia numa publicação na mesma rede social.As forças armadas polacas deram conta de um "ato de agressão" com mais de dez objetos voadores, detetados pelos radares durante um ataque russo na região oeste da Ucrânia."Na sequência do ataque de hoje pela Federação Russa ao território ucraniano, ocorreu uma violação sem precedentes do espaço aéreo polaco por objetos do tipo drone. Trata-se de um ato de agressão que criou uma ameaça real à segurança dos nossos cidadãos", salientou o comando operacional das forças armadas polacas numa mensagem no X.Na sequência de "violações repetidas" do espaço aéreo polaco durante um ataque russo ao oeste da vizinha Ucrânia na quarta-feira, o comando operacional do país anunciou o envio de aeronaves polacas e aliadas."A operação está em curso na sequência de múltiplas violações do espaço aéreo polaco. O exército utilizou armas contra esses objetos", confirmou igualmente o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, na rede social X.O principal aeroporto de Varsóvia, Chopin, foi fechado, de acordo com o portal na internet da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), devido a "uma atividade militar imprevista relacionada com a segurança do Estado".Em agosto, Varsóvia enviou uma nota de protesto a Moscovo na sequência da queda e explosão de um drone no leste do país, classificando o incidente como uma "provocação deliberada".O Presidente polaco, Karol Nawrocki, considerou na terça-feira que Vladimir Putin está pronto para invadir outros países depois da Ucrânia, durante uma visita de Estado à Finlândia."Enquanto esperamos, é claro, por uma paz duradoura, uma paz permanente, que é necessária para as nossas regiões, pensamos que Vladimir Putin está pronto para invadir também outros países", declarou o Presidente nacionalista polaco, recentemente eleito.