Caças portugueses intercetam aeronave russa no Mar Báltico

Os caças portugueses intercetaram o aparelho russo, uma aeronave IL-76, no âmbito da missão missão Baltic Air Policing da NATO, segundo indicou a Aliança Atlântica.





A aeronave russa voava da Rússia continental para o enclave de Kaliningrado sobre as águas internacionais da costa do Mar Báltico da Estônia.



De acordo com a própria Aliança Atlântica, este foi um trabalho de rotina. Os caça portugueses identificarem e escoltaram o avião russo, tendo depois regressado em segurança a Šiauliai, na Lituânia, de onde tinham partido.







O comandante do destacamento português, Tenente-Coronel José Dias, considerou que a manobra de alerta dos F-16 executada no segundo dia da missão foi uma demonstração do “excelente empenho, dedicação e profissionalismo de todos os elementos que constituem o destacamento”.





Portugal lidera a 62ª missão Baltic Air Policing da NATO. Quatro F-16 chegaram à Lituânia no início da última semana, a 30 de março, e assumiram a responsabilidade de proteger o espaço aéreo regional da NATO, em cojunto com os F16 da Força Aérea da Roménia.