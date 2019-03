Caças russos intercetam bombardeiro nuclear norte-americano junto à fronteira

Alexandre Brito - RTP21 Mar, 2019, 11:51 / atualizado em 21 Mar, 2019, 11:52 | Mundo

O avião militar voava sobre águas internacionais, no Mar Báltico, quando os caças russos se aproximaram. De acordo com o ministro russo da Defesa o B-52 norte-americano acabou por se afastar.





"Limito-me a dizer que é claro que tais ações dos Estados Unidos não levam ao fortalecimento de uma atmosfera de segurança e estabilidade na região", afirmou o ministro russo da Defesa. "Pelo contrário, elas criam tensões adicionais."





Ainda esta semana, na página oficial, a NATO informava que a Força Aérea norte-americana tinha enviado seis bombardeiros B-52 para o Reino Unido para uma série de "atividades de treino na Europa".





Afirmava então a porta-voz da NATO, Oana Lungescu, que se tratava de uma operação de rotina mas que servia para mostrar que "o guarda-chuva nuclear dos EUA protege a Europa" e demonstrar "as capacidades únicas que os EUA podem trazer para a Europa numa situação de crise". Acrescentou ainda que o envio dos B-52 é um sinal de que os Estados Unidos da América estão "fortemente comprometidos com a NATO".





Diga-se que estas operações são relativamente comuns, quer por parte dos EUA junto de território russo, como de Moscovo, próximo de território norte-americano.





Os bombardeiros norte-americanos estão na base áerea britância de Fairford. Este último envio representa no entanto a maior operação do género com B-52 na Europa desde a guerra no Iraque em 2003.





De acordo com a NATO serve para testar como é que estes bombardeiros "podem realizar missões a partir de Farirford e familiarizar os pilotos com operações na Europa, incluíndo o Mar Báltico e o Mediterrâneo".