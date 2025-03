Cacique Raoni quer convencer Lula a abandonar projeto de petróleo perto da Amazónia

No ano em que o Brasil acolhe a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), na cidade amazónica de Belém, Raoni anunciou, em entrevista à agência francesa AFP, que, em breve, receberá Lula da Silva numa reserva indígena.

O líder indígena, que é mundialmente conhecido pela defesa do meio ambiente, foi indicado ao Nobel da Paz em 2021 e "subiu a rampa" do Palácio do Planalto na terceira posse de Lula da Silva, contou que pretende exigir que o chefe de Estado brasileiro abandone o apoio a um megaprojeto de exploração `offshore` não muito longe da foz do Amazonas, que tem sido denunciado por ambientalistas.

"Quando ele [Lula da Silva] vier ao meu território, falaremos sobre reservas que ainda não foram concedidas a certos povos indígenas. Continuarei a apoiá-lo para que ele possa garantir o bem-estar deles dentro de seus territórios", disse Raoni.

Localizada na costa norte do Brasil, a cerca de 500 quilómetros da foz do rio Amazonas, a região onde a Petrobras procura autorização para fazer estudos de exploração de petróleo abrange um ecossistema marinho sensível, com biodiversidade ainda pouco estudada, o que levanta críticas de especialistas.

A reunião de Lula da Silva com Raoni está marcada para abril, segundo a AFP, embora o Governo brasileiro ainda não tenha confirmado essa informação.

Com mais de noventa anos, segundo a maioria das estimativas (a sua data exata de nascimento permanece desconhecida), Raoni foi questionado sobre a mensagem que enviará aos líderes mundiais que estarão na cidade brasileira de Belém para a COP30 em novembro, e respondeu que será uma oportunidade "para tentar encontrar um acordo para combater as mudanças climáticas".

"Direi a eles que devem tomar medidas para evitar um problema ainda maior no futuro. Nosso Criador está cuidando de nós. Algumas pessoas pensam em destruir a natureza, os rios. Como seres humanos, temos uma origem única e devemos viver em harmonia, proteger a natureza, para o bem-estar dos povos indígenas e não indígenas", afirmou Raoni.

O líder indígena também lembrou que ao redor do mundo os rios estão cada vez mais poluídos, há chuvas que inundam tudo e matam as plantas e as pessoas estão a ser muito afetadas.

"Peço aos não indígenas que observem o que está acontecendo, as consequências da destruição da natureza (...) Os não indígenas deveriam pensar como nós sobre manter o equilíbrio climático para que possamos sobreviver juntos", concluiu.