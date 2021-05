Caetano Veloso grava primeiro disco de inéditos na última década

Veloso, um dos mais emblemáticos representantes da chamada Música Popular Brasileira (MPB), vencedor de dois prémios Grammy e de dez Grammys latinos, partilhou nas redes sociais Twitter e Instagram que está a gravar um disco, mas não quis revelar muito sobre o álbum.", disse o autor de clássicos da música brasileira como "Terra", "Sampa", "O quereres", "Você é linda", "Alegria, Alegria", "Leãozinho" ou "Sozinho".O cantor e compositor, de 78 anos, admitiu que pretendia gravar o disco no início de 2020, após ter composto algumas músicas novas, durante uma viagem que fez à sua terra natal, Bahia, no verão de 2019.No entanto, quando chegou ao Rio de Janeiro, em março do ano passado, estava tudo paralisado, devido à pandemia de covid-19.", explicou o artista, num vídeo partilhado nas redes sociais.", disse.Nos últimos anos, o compositor preferiu dedicar-se a uma digressão com o seu amigo de longa data Gilberto Gil, que deu origem a um álbum ao vivo, gravado em 2015, com canções antigas de ambos, e a apresentações em que dividiu o palco com os filhos Moreno (47 anos), Zeca (28) e Tom Veloso (23), que também acabaram em álbum (2018).





c/agências