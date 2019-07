Cai a acusação de violação contra Cristiano Ronaldo

RTP22 Jul, 2019, 20:03 / atualizado em 22 Jul, 2019, 20:40 | Mundo

"A procuradoria do condado de Clark anunciou hoje que não vai avançar com uma acusação de uma alegação de dez anos de violação contra Cristiano Ronaldo".





O comunicado explica que, apesar de reabertura da queixa de Kathryn Mayorga, de violação em 2009, e de uma nova investigação, a polícia não consegue provar as suspeitas levantadas pela norte-americana e que não haverá nem acusação, nem julgamento para o internacional português.





@LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk — Clark County DA (@LasVegasDA) July 22, 2019



O gabinente do procurador lembrou que a queixa foi apresentada por Kathryn Mayorga a 13 de junho de 2009, mas que o nome do agressor não foi revelado na altura. A procuradoria lembra que esse mesmo facto não permitiu às autoridades fazer uma investigação.





"Sem conhecer a identidade do acusado ou a localização do crime, os detetives não tiveram a oportunidade de encontrar e juntar provas forenses vitais. Para além do mais, provas de vídeo, que mostravam as interações entre vítima e acusado antes e depois do alegado crime, foram perdidas".





No comunicado pode ler-se que houve um acordo entre as partes em 2010 e que nos oito anos seguintes não foram ouvidas notícias por parte da queixosa. "A investigação criminal foi terminada".





"Um pedido de acusação foi pedido à procuradoria no dia 8 de julho de 2019. Baseadas numa revisão da informação apresentada por esta altura, as alegações de violação contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas para além da dúvida razoável. Assim, não serão realizadas acusações".