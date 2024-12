Caixas-negras do avião que caiu no Cazaquistão serão enviadas para o Brasil

"A Comissão de Investigação de Acidentes (...) decidiu enviar os gravadores de voo (caixas-negras) para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) do Brasil, que é também o país do fabricante do avião a Embraer", indicou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão num comunicado.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, disse hoje que o avião foi alvo de "fogo" vindo de território russo, numa entrevista televisiva, relatada pela agência de notícias Azertag.

Aliev considerou ainda que as várias versões dos factos apresentadas pela Rússia após o acidente "mostram claramente que o lado russo queria encobrir o caso", reiterando que o incidente tem responsabilidade russa, embora não intencionalmente.

Na mesma entrevista, o Presidente do Azerbaijão revelou ter feito três exigências à Rússia, precisando que, em primeiro lugar, deve pedir desculpa a Astana, em segundo lugar, deve admitir a sua culpa e, por último, os culpados devem ser punidos e os danos causados ao Estado e às vítimas devem ser compensados.

"Estas são as nossas três condições. A primeira foi satisfeita ontem [sábado]", declarou, referindo-se às declarações do Presidente russo, Vladimir Putin, no sábado, e mostrando-se confiante de que as outras exigências serão satisfeitas.

Numa conversa com Aliyev no sábado, Putin admitiu que a defesa aérea russa estava em ação na quarta-feira quando o avião da Azerbaijan Airlines tentou aterrar e pediu desculpas ao homólogo pelo "incidente trágico".

O Presidente russo defendeu a necessidade de uma investigação "objetiva e transparente" à queda do avião comercial, acrescentando que "a comissão do Governo cazaque encarregada de investigar todos os detalhes do incidente recorrerá a especialistas russos, azeris e brasileiros" e que "este trabalho, realizado no território do Cazaquistão, será objetivo e transparente".

A posição de Putin foi transmitida ao seu homólogo cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, durante uma chamada telefónica, de acordo com um comunicado do Kremlin, citado pela Agência France-Presse (AFP).

O avião efetuava um voo da capital do Azerbaijão, Baku, para Grozny, a capital regional da república russa da Chechénia, quando virou em direção ao Cazaquistão e caiu ao tentar aterrar. Vinte e nove das pessoas a bordo sobreviveram.

"Depois da análise aos gravadores de voo e de se obterem informações mais detalhadas, será divulgado um quadro completo do que aconteceu", prometeu hoje o Presidente Ilham Aliyev.