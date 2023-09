Calendário de Trump para 2024 junta primárias, julgamentos, convenção e eleição

O ex-presidente é arguido em quatro processos criminais e três processos civis --- e todos poderão ir a julgamento antes das presidenciais de 2024, sendo que alguns deles terão início ainda em 2023.

É pouco provável que Trump compareça aos seus três julgamentos civis, todos agendados para os próximos seis meses. Mas deverá ir a tribunal nos seus quatro julgamentos criminais, em quatro jurisdições diferentes.

Eis aquele que poderá ser o calendário do magnata Republicano para o próximo ano, entre eleições, julgamentos criminais e a convenção do seu partido.

+++ Início de 2024: Primárias Republicanas +++

Trump, de 77 anos, que ocupou a Casa Branca de 2017 a 2021, iniciará o seu ano agitado em Iowa, o estado do centro-oeste que organizará, em 15 de janeiro, as primeiras primárias Republicanas de 2024.

O ciclo eleitoral primário pode durar até junho, o que significa que todo este processo cativará a política norte-americana.

O estado de New Hampshire, no nordeste do país e que faz fronteira com o Canadá, organizará as suas primárias no final de janeiro, mas a data ainda não foi anunciada.

Trump, que foi acusado criminalmente quatro vezes em menos de seis meses, está até agora a esmagar os seus rivais nas sondagens de opinião, com cerca de 53% dos prováveis eleitores nas primárias do seu partido a planearem votar nele, de acordo com o agregador de sondagens RealClearPolitics.

O seu concorrente mais próximo, o governador da Florida Ron DeSantis, está bem atrás, com 13%.

+++ Março: primeiro julgamento criminal +++

A imprensa norte-americana tem vindo a questionar se o magnata Republicano conseguirá manter a sua liderança aparentemente intransponível quando estiver em tribunal como arguido criminal.

Uma juíza federal dos Estados Unidos definiu 04 de março de 2024 como a data para o julgamento de Trump em Washington DC por conspiração de subversão eleitoral - uma medida imediatamente condenada pelo próprio candidato presidencial, que a classificou como "interferência eleitoral".

Essa data é a véspera da chamada "Super Terça-feira", um dos maiores momentos das primárias, quando eleitores em mais de uma dúzia de Estados, incluindo os populosos Califórnia e Texas, vão às urnas.

Trump observou o momento, dizendo que era "exatamente o que este Governo corrupto queria".

Apenas três semanas depois, em 25 de março, Donald Trump terá outro julgamento criminal, desta vez em Nova Iorque. O ex-presidente enfrenta acusações num caso de alegados subornos à estrela pornográfica Stormy Daniels.

+++ Maio: Caso de documentos confidenciais na Florida +++

Em 20 de maio de 2024, todos os olhares estarão voltados para o Estado da Florida, onde decorrerá o terceiro julgamento do ano do ex-presidente, este focado na sua suposta apropriação indevida de documentos confidenciais após deixar a Casa Branca.

Um quarto julgamento poderá começar também em 2024, desta vez na Geórgia, onde é acusado de alegada conspiração para reverter os resultados das eleições de 2020 naquele Estado, onde perdeu para Joe Biden.

A procuradora desse caso pediu um julgamento para 2024, mas a data ainda não está definida.

+++ Julho: Convenção Republicana +++

Depois de mais de um ano de campanha intensa e provavelmente amarga, o Partido Republicano nomeará oficialmente o seu candidato para as eleições presidenciais de novembro de 2024 na sua convenção em Milwaukee, no Estado do Wisconsin, em meados de julho.

Organizado de quatro em quatro anos, alguns meses antes das eleições, o evento marcará o início formal da derradeira etapa da campanha, colocando o candidato Republicano contra - possivelmente - o atual Presidente Democrata, Joe Biden, que conta já com o apoio oficial do seu partido e que deverá obter formalmente a nomeação em agosto, em Chicago, no estado do Illinois.

Trump terá o desafio de manter a sua forte vantagem durante tempo suficiente para chegar à convenção Republicana como favorito.

+++ Novembro: Eleições Presidências +++

Dezenas de milhões de eleitores norte-americanos irão às urnas em 05 de novembro de 2024 para escolher o próximo ocupante da Casa Branca.

Irão os Estados Unidos assistir a uma repetição do cenário de 2020, quando Donald Trump e Joe Biden se enfrentaram na corrida para Presidente? O país nunca elegeu um presidente que já tenha sido acusado por um crime, mas Trump poderá mais uma vez subverter a tradição política norte-americana e fazer história.