"Calendário exigente". Seguro renovou convite a Leão XIV para visitar Portugal

O presidente da República renovou esta quinta-feira o convite a Leão XIV para visitar Portugal, mas ainda não obteve uma resposta. A proposta “está a ser vista no calendário exigente que o papa tem para o ano 2027”, adiantou António José Seguro., disse aos jornalistas.O chefe de Estado contou ainda que, no encontro de cerca de 45 minutos com o papa, ambos defenderam “o cessar imediato das guerras” e a resolução dos problemas por meios pacíficos.António José Seguro disse ter tido “uma conversa muito importante e muito profunda com o papa sob o signo da esperança e de todos fazermos o que está à nossa disposição para que as pessoas tenham uma vida melhor e para que o mundo seja um mundo mais justo e um mundo de paz”.Transmitiu aindarevelou, acrescentando que “o papa tem uma dimensão universal e Portugal é um país aberto ao mundo, que valoriza muito o diálogo”.“Saio desta reunião com uma convicção reforçada: que nestes tempos de incertezas, nós precisamos de pessoas livres e de instituições que atribuam ao diálogo, à diplomacia e à política os instrumentos para encontrarmos as soluções para resolvermos os problemas de guerra”, declarou o presidente.O chefe de Estado disse ter ficadoe com a maneira assertiva com que este olha para os problemas.Seguro contou que ofereceu a Leão XIV um crucifixo de Álvaro Siza Vieira, enquanto o papa lhe ofereceu um livro sobre o Vaticano e o exemplar de parte de uma gravura que está na Basílica de S. Pedro.Questionado sobre o mandato de António Guterres como secretário-geral da ONU, que se aproxima do fim, António José Seguro vincou que este honrou Portugal.“Naturalmente que não correu tudo como ele gostaria, mas este é um momento de lhe prestarmos homenagem pela sua tenacidade na defesa dos valores da paz e da dignidade humana”, declarou.