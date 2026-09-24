Mundo
"Calendário exigente". Seguro renovou convite a Leão XIV para visitar Portugal
O presidente português e o papa estiveram reunidos cerca de 45 minutos e falaram dos conflitos globais, da Inteligência Artificial e da possibilidade de uma visita de Leão XIV a Portugal no próximo ano.
O presidente da República renovou esta quinta-feira o convite a Leão XIV para visitar Portugal, mas ainda não obteve uma resposta. A proposta “está a ser vista no calendário exigente que o papa tem para o ano 2027”, adiantou António José Seguro.
“Mas tenho a minha convicção de que vai ser uma resposta ao nível do convite que lhe fizemos”, disse aos jornalistas.
O chefe de Estado contou ainda que, no encontro de cerca de 45 minutos com o papa, ambos defenderam “o cessar imediato das guerras” e a resolução dos problemas por meios pacíficos.
“Somos seres humanos dotados de racionalidade, portanto é normal que (…) os problemas se resolvam à mesa e não num campo de batalha”, considerou.
António José Seguro disse ter tido “uma conversa muito importante e muito profunda com o papa sob o signo da esperança e de todos fazermos o que está à nossa disposição para que as pessoas tenham uma vida melhor e para que o mundo seja um mundo mais justo e um mundo de paz”.
Transmitiu ainda “a amizade do povo português e as relações importantes que queremos manter com a Santa Sé”, revelou, acrescentando que “o papa tem uma dimensão universal e Portugal é um país aberto ao mundo, que valoriza muito o diálogo”.
“Saio desta reunião com uma convicção reforçada: que nestes tempos de incertezas, nós precisamos de pessoas livres e de instituições que atribuam ao diálogo, à diplomacia e à política os instrumentos para encontrarmos as soluções para resolvermos os problemas de guerra”, declarou o presidente. O chefe de Estado disse ter ficado impressionado com a simplicidade do papa e com a maneira assertiva com que este olha para os problemas. “Foi uma conversa muito, muito, muito franca” e também “muito estimulante, muito profunda”.
Seguro contou que ofereceu a Leão XIV um crucifixo de Álvaro Siza Vieira, enquanto o papa lhe ofereceu um livro sobre o Vaticano e o exemplar de parte de uma gravura que está na Basílica de S. Pedro.
Questionado sobre o mandato de António Guterres como secretário-geral da ONU, que se aproxima do fim, António José Seguro vincou que este honrou Portugal.
“Naturalmente que não correu tudo como ele gostaria, mas este é um momento de lhe prestarmos homenagem pela sua tenacidade na defesa dos valores da paz e da dignidade humana”, declarou.
“Mas tenho a minha convicção de que vai ser uma resposta ao nível do convite que lhe fizemos”, disse aos jornalistas.
O chefe de Estado contou ainda que, no encontro de cerca de 45 minutos com o papa, ambos defenderam “o cessar imediato das guerras” e a resolução dos problemas por meios pacíficos.
“Somos seres humanos dotados de racionalidade, portanto é normal que (…) os problemas se resolvam à mesa e não num campo de batalha”, considerou.
António José Seguro disse ter tido “uma conversa muito importante e muito profunda com o papa sob o signo da esperança e de todos fazermos o que está à nossa disposição para que as pessoas tenham uma vida melhor e para que o mundo seja um mundo mais justo e um mundo de paz”.
Transmitiu ainda “a amizade do povo português e as relações importantes que queremos manter com a Santa Sé”, revelou, acrescentando que “o papa tem uma dimensão universal e Portugal é um país aberto ao mundo, que valoriza muito o diálogo”.
“Saio desta reunião com uma convicção reforçada: que nestes tempos de incertezas, nós precisamos de pessoas livres e de instituições que atribuam ao diálogo, à diplomacia e à política os instrumentos para encontrarmos as soluções para resolvermos os problemas de guerra”, declarou o presidente. O chefe de Estado disse ter ficado impressionado com a simplicidade do papa e com a maneira assertiva com que este olha para os problemas. “Foi uma conversa muito, muito, muito franca” e também “muito estimulante, muito profunda”.
Seguro contou que ofereceu a Leão XIV um crucifixo de Álvaro Siza Vieira, enquanto o papa lhe ofereceu um livro sobre o Vaticano e o exemplar de parte de uma gravura que está na Basílica de S. Pedro.
Questionado sobre o mandato de António Guterres como secretário-geral da ONU, que se aproxima do fim, António José Seguro vincou que este honrou Portugal.
“Naturalmente que não correu tudo como ele gostaria, mas este é um momento de lhe prestarmos homenagem pela sua tenacidade na defesa dos valores da paz e da dignidade humana”, declarou.