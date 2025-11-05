Califórnia aprova medida que pode reforçar democratas no parlamento dos EUA

Na terça-feira, nos primeiros minutos após o fecho das urnas e com milhões de boletins entregues antecipadamente por correspondência, o "Sim" foi dado como vencedor pela agência de notícias Associated Press com 64,7% dos votos, contra 35,3% do "Não".

"As pessoas esperaram três horas em filas para votar, para enviar uma mensagem a Donald Trump: sem coroas, sem tronos, sem reis", disse aos jornalistas o governador Gavin Newsom, que apresentou a proposta, conhecida como Proposição 50.

"É isso que esta vitória representa, uma vitória para o povo da Califórnia e dos Estados Unidos da América", acrescentou Newsom, na terça-feira à noite, em Sacramento, capital estadual.

A medida, oficialmente denominada `Election Rigging Response Act` (`Lei de Resposta à Fraude Eleitoral`), foi defendida por nomes ilustres do partido democrata, como Barack Obama, e promovida como uma forma de travar a agenda do Presidente norte-mericano Donald Trump.

Através da redistribuição das fronteiras de cada distrito de votação, os democratas esperam conseguir eleger mais congressistas nas intercalares de 2026 e assim anular uma medida semelhante no Texas, tomada após instruções de Trump.

Um dos assentos que pode virar de republicano para democrata em resultado da aprovação da medida é o do representado pelo lusodescendente David Valadão, o distrito 22 no vale central da Califórnia. Na eleição de 2024, Valadão venceu com 53,4% dos votos contra 46,6% do opositor Rudy Salas.

Os outros lugares em causa são os dos republicanos Doug LaMalfa, Kevin Kiley, Ken Calvert e Darrell Issa.

Os apoiantes e opositores da Proposição gastaram mais de 150 milhões de dólares (130,5 milhões de euros) em anúncios de campanha, com Gavin Newsom a fazer uma aposta pessoal na vitória.

A aprovação da medida é vista como um primeiro passo na possível ascensão do democrata a candidato presidencial em 2028.

A vitória na Califórnia alinhou-se com as outras vitórias democratas no país, em várias eleições importantes que decorreram nas duas costas, incluindo Virgínia, Nova Jersey e Nova Iorque.

"Que noite para o partido democrata", congratulou-se Gavin Newsom. "Um partido que está em ascensão", defendeu.