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Câmara de Lisboa condenada a pagar mais de 463 mil euros no caso "Russiagate"
O caso remonta a janeiro de 2021, depois da autarquia divulgar dados pessoais de cidadãos russos opositores ao regime de Vladimir Putin.
Na altura, era Fernando Medina o presidente da câmara municipal.
O valor estabelecido inicialmente plo tribunal foi de um milhão e 250 mil euros de multa.
A atual autarquia, presidida por Carlos Moedas, recorreu mais do que uma vez e nesse processo de espera, parte dos valores acabaram por prescrever.
A multa passa assim para 463 mil euros.