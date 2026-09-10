Câmara de Lisboa condenada a pagar mais de 463 mil euros no caso "Russiagate"

Câmara de Lisboa condenada a pagar mais de 463 mil euros no caso "Russiagate"

O caso remonta a janeiro de 2021, depois da autarquia divulgar dados pessoais de cidadãos russos opositores ao regime de Vladimir Putin.

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Na altura, era Fernando Medina o presidente da câmara municipal.

O valor estabelecido inicialmente plo tribunal foi de um milhão e 250 mil euros de multa.

A atual autarquia, presidida por Carlos Moedas, recorreu mais do que uma vez e nesse processo de espera, parte dos valores acabaram por prescrever. 

A multa passa assim para 463 mil euros.
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