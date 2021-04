Câmara de Representantes dos EUA aprova conversão de Washington D.C. em estado

A iniciativa, liderada pela representante única do Distrito de Colúmbia (D.C., a região administrativa da capital dos EUA, que não integra nenhum dos 50 estados), a afro-americana Eleanor Holmes Norton, passou na câmara baixa do Congresso com 216 votos a favor e 208 contra.

Esta é a segunda vez que uma proposta deste género tem o aval da Câmara de Representantes, depois de a primeira tentativa, no ano passado, ter chumbado no Senado, então controlado pelos Republicanos.

O projeto precisa agora de obter 60 votos no Senado para ser aprovado, o que antecipa a dificuldade de sucesso numa câmara alta onde republicanos e democratas estão empatados (50-50) e com os conservadores a mostrarem-se muito pouco interessados em alterar a atual situação do Distrito de Colúmbia, onde 76% dos eleitores votam no Partido Democrata.

Ainda assim, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, já disse que a sua bancada vai tentar encontrar uma solução para aprovar a criação do 51.º estado norte-americano.

Se a proposta for aprovada, os 712 mil habitantes do Distrito de Colúmbia serão representados por dois senadores e um membro da Câmara de Representantes, todos com direito a voto.

As autoridades de D.C. defendem que o distrito é suficientemente grande para se tornar um estado, com mais população do que vários outros, como Vermont e Wyoming, e em linha de grandeza com Delaware e Alasca.

Em março passado, ao apresentar a sua proposta, Eleanor Norton - que tem assento na Câmara de Representantes, mas não tem direito a voto - explicou que a capital dos Estados Unidos ficaria reduzida a cerca de cinco quilómetros quadrados, que abrangeriam os monumentos do "The Mall" (a principal avenida da cidade) e prédios do Governo federal, incluindo a Casa Branca, o Congresso e o Supremo Tribunal.

O resto do território de D.C., ou seja, todos os bairros onde habitam os residentes de D.C., tornar-se-ia o 51.º estado, com o nome de "Washington, Douglass Commonwealth", em homenagem a Frederick Douglass, um dos principais líderes do movimento abolicionista nos Estados Unidos, no século 19.