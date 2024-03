Câmara dos Representantes aprova parte do orçamento nos EUA

Este programa de gastos de 467,5 mil milhões de dólares (428,5 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) foi aprovado por 339 votos contra 85, e o Senado tem agora até à meia-noite de sexta-feira para votar também o texto e, assim, evitar a paralisia conhecida como "shutdown".

No entanto, a ameaça de paralisação contínua, porque a outra parte do orçamento expira em 22 de março, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Com a aprovação do Senado, vários ministérios, incluindo Agricultura, Justiça, Interior e Ambiente, Comércio e Transportes verão os seus orçamentos garantidos até ao final do ano fiscal, 30 de setembro de 2024.

Mas esta votação chega com mais de cinco meses de atraso, já que o ano fiscal começou em 1 de outubro de 2023. Em causa estão as batalhas políticas lideradas por congressistas da ala mais à direita dos republicanos, próximos do ex-presidente e cada vez mais provável candidato republicano às presidenciais de novembro, Donald Trump.

A maior economia do mundo está assim a funcionar através de uma série de mini-leis, cada vez adotadas no último minuto, para prolongar o orçamento por alguns dias, semanas ou meses.

Assim que um destes mini-orçamentos estiver prestes a expirar, como aconteceu com um destes na sexta-feira, surge o risco de a administração federal ser parcialmente encerrada.

A lista de possíveis consequências é longa: controladores de tráfego aéreo não remunerados, administrações fechadas, ajuda alimentar congelada ou parques nacionais sem manutenção.

Estas profundas divergências ilustram as disfunções dentro do aparelho institucional norte-americano.