Câmara dos Representantes aprova resolução para destituir Trump

A proposta, que exorta o vice-presidente a ativar esse procedimento, declarando o presidente inapto para as suas funções, obteve 223 votos a favor e 205 contra.



Apenas um republicano, o congressista Adam Kinzinger, eleito pelo estado do Illinois, votou a favor da resolução naquela câmara, dominada pelos democratas.



O vice-presidente dos Estados Unidos já tinha descartado um dia antes a possibilidade de invocar a 25.ª emenda da Constituição para destituir Donald Trump, após a invasão do Capitólio por apoiantes do governante.