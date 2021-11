Câmara dos Representantes dos EUA vota o gigantesco plano de investimento de Biden

A Câmara reunir-se-á às 8h00 (12h00 em Lisboa) para a votação, de acordo com uma mensagem do gabinete do líder democrata da Câmara, Steny Hoyer.A aprovação pela Câmara do grande projeto de lei será um passo crucial, enviando ao Senado o ambicioso esforço de expansão dos cuidados de saúde, cuidados infantis e outros serviços sociais para milhões de norte-americanos e proporcionar o maior investimento da nação até agora para combater as alterações climáticas.Juntamente com o pacote de estradas, pontes e banda larga, Biden quer reconstruir o país a partir da crise da covid-19 para enfrentar uma economia em mudança.Contudo, ainda não tem os voto suficientes dentro da sua bancada.A Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, trabalhou até à noite de quinta-feira no Capitólio e manteve a Câmara até tarde para apoiar as votações.", insistiu Pelosi numa conferência de imprensa ao meio-dia.

Quem paga o plano



O grande pacote forneceria um grande número de americanos com assistência para pagar os cuidados de saúde, criar crianças e cuidar de idosos em casa.O pacote proporcionaria cerca de 555 mil milhões de dólares em benefícios fiscais, encorajando a energia mais limpa e veículos elétricos, o maior compromisso da nação para combater as alterações climáticas.Grande parte do custo do pacote seria coberto com impostos mais elevados sobre os norte-americanos mais ricos, aqueles que ganham mais de 400.000 dólares por ano, e uma sobretaxa de 5% seria adicionada sobre aqueles que ganham mais de 10 milhões de dólares anualmente.As grandes empresas enfrentariam um novo imposto mínimo de 15% num esforço para impedir as grandes empresas de reclamarem tantas deduções que acabariam por pagar zero em impostos.