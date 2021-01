Câmara dos Representantes vota segundo "impeachment" de Trump

Os últimos dias de Donald Trump na Casa Branca estão a ser marcados pela ameaça de um segundo impeachment.





A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, já tinha anunciado que iria avançar com um processo de destituição esta quarta-feira caso o vice-presidente Mike Pence se recusasse a invocar a 25ª Emenda da Constituição norte-americana para destituir o presidente cessante.

Pelosi deu, na segunda-feira, 24 horas a Mike Pence para que tomasse uma decisão eque, caso fosse aprovada, declarava Trump inapto para o cargo e entregaria o leme do país a Pence até 20 de janeiro, dia em que o democrata Joe Biden e a sua vice-presidente Kamala Harris tomam posse., escreveu Pence numa carta dirigida à presidente da Câmara dos Representantes.Na carta, Mike Pence recordou que só faltam alguns dias até Donald Trump deixar a Casa Branca e defendeu que o mecanismo, nunca usado até aqui, não tem cabimento neste caso, nos termos constitucionais."Segundo a nossa Constituição, a 25ª emenda não é um meio de punição ou de usurpação", escreveu, defendendo que recorrer ao procedimento "criaria uma terrível jurisprudência".”, concluiu o vice-presidente de Trump.

Trump é uma "ameaça à segurança e à democracia"

, acusando o presidente cessante de ter incitado milhares de apoiantes a “marcharem até ao Capitólio” no dia em que o Congresso estava reunido para ratificar a vitória de Biden nas eleições presidenciais, que Trump continua a acusar infundadamente de terem sido fraudulentas.

O assalto ao edifício provou a morte de pelo menos cinco pessoas. Dezenas de manifestantes já foram detidos e o Departamento de Justiça e do FBI está em busca de centenas de outros suspeitos.

”, lê-se nas quatro páginas do projeto de lei que já tem aprovação garantida na Câmara baixa. Segue depois para julgamento no Senado, de maioria republicana.“Ele continuará a ser uma ameaça à segurança nacional, à democracia e à Constituição se for autorizado a permanecer no cargo”, acrescenta o artigo.“Com o passar dos dias, o horror do ataque contínuo à nossa democracia perpetrado por este presidente intensifica-se, assim como a necessidade imediata de agir”, sublinha a democrata.

Republicanos apoiam impeachment

Na votação do primeirode Trump, em dezembro de 2019, nenhum republicano votou a favor da destituição do presidente norte-americano, mas desta vez espera-se que seja diferente, com um número pequeno mas significativo de republicanos a romper com o partido.Entre estes republicanos está Liz Cheney, a nº 3 do partido na Câmara Baixa do Congresso. Cheney, cujo pai, Dick Cheney, serviu como vice-presidente de George W. Bush, tem tecido nos últimos dias duras críticas a Trump.Num comunicado onde anunciou o seu voto a favor do, a deputada diz que Trump “ convocou, reuniu a multidão e acendeu a chama” do ataque ao Capitólio . “Tudo o que se seguiu foi obra dele”, acusou Cheney, considerando que esta foi “”.

À nº 3 do Partido Republicano na Câmara Baixa do Congresso juntam-se, para já, outros quatro republicanos: John Katko, Adam Kinzinger, Fred Upton e Jaime Herrera Beutler.

O líder da maioria republicana no Senado não revelou qual será o seu sentido de voto quando o julgamento seguir para o Senado, mas segundo o New York Times e a CNN Segundo o NYT, McConnell concorda que Trump cometeu um delito passível de destituição e acredita que oajudará o Partido Republicano a moldar um futuro independente do presidente “caótico e divisivo”.Citando fonte próxima, a CNN avança ainda que McConnell ficou furioso com o ataque da semana passada ao Capitólio por apoiantes do presidente e ficou ainda mais desagradado pelo facto de Trump não ter demonstrado qualquer arrependimento.Em vez disso, o presidente norte-americano apontou o dedo ao movimento ANTIFA, um movimento antifascista, que combate precisamente os supremacistas e elementos de extrema-direita, muitos deles que têm apoiado Trump.

O presidente cessante também considerou “absolutamente ridículo” a abertura de um segundo julgamento de destituição no Congresso, voltando a falar numa “caça às bruxas”.