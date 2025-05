Camboja quer entrada ainda este ano de Timor-Leste em organização asiática

"O Governo Real do Camboja e eu, pessoalmente, continuaremos a mobilizar o apoio dos restantes estados-membros da ASEAN para admitir Timor-Leste como membro de pleno direito", afirmou Hun Sen, que iniciou quarta-feira uma visita oficial a Díli, numa intervenção no parlamento timorense.

Hun considerou também que Timor-Leste "merece tornar-se no 11.º membro da ASEAN" e que as "obrigações remanescentes relacionadas com a adesão aos instrumentos" podem ser implementadas após a adesão oficial como membro pleno.

"Acreditamos que Timor-Leste não deve ser deixado de fora. Este era o desejo dos pais fundadores da ASEAN, que pretendiam unir todos os estados do Sudeste Asiático sob o mesmo guarda-chuva da ASEAN", afirmou.

O presidente do senado do Camboja, número dois da hierarquia do Estado, disse também que tem afirmado publicamente que a adesão plena de Timor-Leste não deve ser adiada e que o "período de espera de mais de 10 anos já era suficientemente longo".

"Espero sinceramente que, ainda este ano, Timor-Leste se junte oficialmente à família da ASEAN", acrescentou Hun Sen, na intervenção sobre as relações entre os dois países e o pedido de adesão de Timor-Leste à organização.

A presidente do parlamento timorense, Fernanda Lay, destacou que o Camboja é uma "voz influente da ASEAN", que promove a cooperação e estabilidade, e agradeceu o apoio "inestimável" à candidatura de adesão de Timor-Leste.

"O senhor Presidente tem sido um dos principais defensores da integração timorense e esse seu apoio tem sido fundamental no nosso percurso", acrescentou.

Os estados-membros da ASEAN chegaram a um acordo de princípio em novembro de 2022 para integrar Timor-Leste na organização regional, passando o país a ter estatuto de observador e a poder participar em todas as reuniões, incluindo nas cimeiras.

A Presidência e o Governo timorense decidiram apontar o ano de 2025 para a concretização da adesão plena, tendo em conta o cumprimento de um roteiro, que exige o estabelecimento de acordos e missões diplomáticas, construção de infraestruturas e preparação de recursos humanos, entre outros.

A ASEAN foi criada em 1967 por Singapura, Indonésia, Tailândia, Malásia e Filipinas e tem como objetivo promover a cooperação entre os estados-membros para garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento económico, social e cultural da região.

Integram também a ASEAN o Brunei Darussalam, o Camboja, o Laos, Myanmar e o Vietname.

O presidente do Senado do Camboja esteve hoje reunido com o Presidente timorense, José Ramos-Horta, e com o primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

Na sexta-feira, será condecorado, na Presidência timorense, com a Ordem de Timor-Leste e vai proferir, no mesmo local, a palestra "As Lições de Hun Sen: Do Genocídio e da Pobreza à Liberdade e Prosperidade".